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★ 希少 ★ クリームソーダ CREAM SODA バンダナ ドクロ
商品番号 Y49429872316
商品名

★ 希少 ★ クリームソーダ CREAM SODA バンダナ ドクロ
ブランド名 ピンクドラゴン
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※説明文、プロフィールは必ず最後までお読み下さい※こちらの商品他サイトでも出品している為売り切れている場合がございます必ず在庫確認の上、ご購入ください☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★★希少★★★CREAMSODA　ドクロクリームソーダのバンダナです入手の難しい希少アイテムですこの機会にいかがでしょうか？美品ですが、年代物の家庭保管品です過度に神経質な方はご購入お控え下さい状態は写真にてご確認下さい#ピンクドラゴン#ドクロ#髑髏#スカル#バンダナ#ハンカチ
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