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スタッズ　本革ベルト　＊着画有り
商品番号 N41621813373
商品名

スタッズ　本革ベルト　＊着画有り
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高級感のあるバックルに本革のベルトを採用し、重厚感のあるスタッズが打ち込まれています。素材···本革サイズ78〜93cmまで対応一部、レザーが裂けている部分が御座います。着用には全く問題ありませんが、気になる方は革用の接着剤などで接着していただければと思います。
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