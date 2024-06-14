バリー長財布　黒色無地

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商品詳細
カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革2022年12月に購入。2回使用しただけのほぼ未使用に近い綺麗な商品になります。発送手続きも早く致します。よろしくお願いします。
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