ポールスミス カラースロット 2つ折り財布 新品 ネイビー 折り財布 ...

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ポールスミスカラースロット2つ折り財布新品です。素材がやぎ革ですので、しなやかで高級感があり、使いやすそうです◎ぜひご検討ください(˃̵ᴗ˂̵)《商品詳細》ブランド:Paulsmith仕様:札入れ×1、カード入れ×9(その他ポケット有)、小銭入れ×1(ファスナータイプ)サイズ：約縦9.0cm 横11.0cm 厚み2.5cm素材：やぎ革 牛革カラー：ネイビー状態：新品未使用正規品（専用箱なし）発送：ゆうパケットブライトストライプからチョイスした3色のカラーコントラストが印象的なファスナータイプの2つ折り財布。コシが残るよう丁寧に鞣し、セミアニリン仕上げを施すことで山羊革本来の美しいシボ感を見事に表現したアイテム。薄くスッキリとしたデザインは、携帯にも便利な汎用性の高さもポイントです。※天然皮革使用のため、皺、血筋、色ムラ等があることがございます。予めご了承ください。※画像9〜10枚目は参考写真です。※ブランド箱をご希望の場合は、プラス送料分300円でおつけできますので、ご購入前にコメントをお願いいたします。※簡単なギフト用ラッピングは無料で承ります。箱つきの場合はリボンをおかけしたり、箱なしの場合は透明な袋に入れてリボンをおかけできます。※値引き交渉は受け付けておりませんので、ご了承願います。※即購入は大歓迎です。#レザーメンズ紳士折財布紺