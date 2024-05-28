ADERERROR 20aw マフラー

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商品詳細
ADERERROR20awマフラー・長さ…約190cm・幅…約33cm生地は厚めです。痒くなりません。毛玉もありません。長さがありアレンジが効く点と、幅と生地がしっかりしているので防寒も問題ないと思い購入しました。ロゴと花の刺繍は同じ面にあるので見せたくない時は内側で巻いて頂くと隠れます。3回ほど着用しましたが普段グレーをファッションに取り入れないので、使わなくなりました。クリーニングに出してからは1度も着用していません。お値引き交渉、受け付けています。その他ご質問ございましたらコメントお願い致します。
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