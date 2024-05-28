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LOUIS VUITTON リバーシブルベルト
商品番号 N94991699469
商品名

LOUIS VUITTON リバーシブルベルト
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 19,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メーカー：ルイヴィトンモデル/品目：サンチュール・LVイニシャル40MMリバーシブル型番/商品品番：M0157Vカラー:ノワールサイズ:幅40㎜付属品:全てあります状態:極美品(2019年10月13日に購入しましたが3回程度しか使っておらずかなり美品だと思います。)定価:72600円※あくまで中古品ですので神経質の方は御遠慮ください。※ルイヴィトン表参道店にて定価で購入しました。※国内正規品になります。※すり替え防止の為返品交換は受け付けません。
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