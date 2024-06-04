極美品!バーバリーブラックレーベル　ベージュホワイト　ノバチェック　シルク100

商品名 ブランド名BURBERRYBLACKLABELバーバリー ブラック レーベルネクタイノバチェックノヴァチェックシルク100%定番人気お色 カラー白系×黒系シロ ブラックデザインノバチェックノヴァチェック王道柄ブランドロゴ 刺繍 ジャガード 光沢感 ツヤ感 艶素材高級シルク100%サイズ剣先：9.0cm（素人計測）付属品箱等の付属品はございません。ネクタイのみとなります。状態素人保管ですので多少のスレなどあります。ご理解頂ける方ご購入お願いします。発送方法コンパクトにして発送致します。カラー···ホワイト柄・デザイン···チェック



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