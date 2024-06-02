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エルメス 革ブレスレット
商品番号 R49550910467
商品名

エルメス 革ブレスレット
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 3,160 円
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商品詳細

エルメス革ブレスレット即購入OK送料無料匿名発送■サイズ全長:約71cm内周約65.5cm〜68cm(調節可能、ベルト穴×3)幅約0.7cm■色ブラウン/シルバー■状態中古品ですが状態は良いです。革：汚れ、よれ少しあり金具：傷や汚れなし■付属品なし箱　なし■素材本革
http://narcologia.ru/goods/recuperation374621.html
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