スーツ メンズ ストライプ スリーピーススーツ カジュアルスーツ ビジネススーツ

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スーツメンズストライプスリーピーススーツカジュアルスーツビジネススーツスタイリッシュスリム披露宴3点セット■商品コード：BN012■状態：新品未使用■カラー：写真参考■素材：コットン■サイズ：写真参考S-5XL普段より小さめなので、ワンサイズ上をお勧めします注意事項■計測の仕方で若干の誤差がありますので参考程度。■お使いのモニターや撮影時の光の加減などにより画像と実際の商品のカラーが若干異なる場合もございます。■サイズ違いによる返品交換は対応致しかねますので、サイズを再度ご確認下さいませ。※発送について都合によって、4-7日以内の発送となります。※沖縄追加送料1500円