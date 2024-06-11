即日発送　FENDI テクニカルファブリック　バケットハット 黒 22ss

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商品詳細
カラー···ブラックサイズ…S(58cm)定価…約90,000円付属品…なし状態目立った傷はございません。しかし、あくまでも中古品ですので、ご理解いただける方のご購入をお願いいたします。購入先買取店で購入いたしました。真贋済みの商品です。詳細はお写真でご確認いただき、ご質問がございましたら、お気軽にご相談くださいませ。
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