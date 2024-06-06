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2022年5月22日に草加健康センターにて限定100個を店頭販売したものになります。新品未使用ですが、自宅保存のため神経質な方はご遠慮ください。24時間以内に発送いたします。大幅な値下げは他の商品とのまとめ買いのみとさせていただきます。#草加健康センター#ベストサウナハット#トリプルメッシュ#厚木健康センター#湯乃泉【初回生産版】草加健康センター×ベストサウナハット トリプルメッシュサウナハット