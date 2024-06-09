LOUIS VUITTON ポシェット カルトヴィジット　名刺入れ　カードケース

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LOUISVUITTONポシェットカルトヴィジット 名刺入れ カードケース ルイヴィトン ヴィンテージサイズW11㎝×H7㎝シリアルナンバー RA0940LOUISVUITTONのカードケースになります！古い物になりますが、まだまだお使い頂けます！内側のポケット部分に少しだけほつれがありますが使用には問題ありません！画像にてご確認下さい！使い勝手の良いサイズ感なのでオススメです！あくまでも中古品の為、返品等は出来かねますのでご了承下さい！よろしくお願い致します！素材···本革カラー···ブラウン