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ポルト・フォイユ・アコルデオン ダミエグラフィット
商品番号 Q50162087729
商品名

ポルト・フォイユ・アコルデオン ダミエグラフィット
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイ・ヴィトン　ポルトフォイユ・アコルデオンカラー···ブラック素材···ナイロン、牛革※糸ほつれあり※使用感あり※付属品なし(チェーンもなし)※内側ベタつきなし※素人保管となります※万が一偽物だった場合、一週間以内でしたら全額返金いたします。
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