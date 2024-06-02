ポルト・フォイユ・アコルデオン ダミエグラフィット

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商品詳細
ルイ・ヴィトン ポルトフォイユ・アコルデオンカラー···ブラック素材···ナイロン、牛革※糸ほつれあり※使用感あり※付属品なし(チェーンもなし)※内側ベタつきなし※素人保管となります※万が一偽物だった場合、一週間以内でしたら全額返金いたします。
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