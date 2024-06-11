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☆匿名配送☆ berluti ベルルッティ コインケース ♥▽♥
商品番号 I90628563281
商品名

☆匿名配送☆ berluti ベルルッティ コインケース ♥▽♥
ブランド名 ベルルッティ
特別価格 税込 19,106 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆ブランド☆✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨　　berluti　　　ベルルッティ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨☆コインケース☆カラー:ブラウン☆素材:本革☆サイズ：縦7cm　横7cm　厚み2cm☆商品の状態:中古品です！☆取り扱っているものはJBAから購入した物になりますのでご安心下さい！✨☆なにか不明点などございましたら、お気軽にコメントください(*´︶`*)☆他にもカバン(バッグ)など出品しておりますので、お暇な時にご覧頂けると幸いです！✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬☆現在！フォローサービス中！！100円引！！フォローして頂いた方は、これから出品する予定の物全て！ご購入の際100円お値引いたします！！フォローされている方は入札前にご連絡頂けると、スムーズに割り引きできますので、よろしくお願いします✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬☆最後までお読み頂きありがとうございます♪☆ご縁があればよろしくお願い致します（^人^）#berluti#ベルルッティ#磨き　#磨き作業　#靴磨き　#革磨き　#靴磨き職人　カラー···ブラウン柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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