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- ☆匿名配送☆ berluti ベルルッティ コインケース ♥▽♥
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商品詳細
☆ブランド☆✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ berluti ベルルッティ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨☆コインケース☆カラー:ブラウン☆素材:本革☆サイズ：縦7cm 横7cm 厚み2cm☆商品の状態:中古品です！☆取り扱っているものはJBAから購入した物になりますのでご安心下さい！✨☆なにか不明点などございましたら、お気軽にコメントください(*´︶`*)☆他にもカバン(バッグ)など出品しておりますので、お暇な時にご覧頂けると幸いです！✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬☆現在！フォローサービス中！！100円引！！フォローして頂いた方は、これから出品する予定の物全て！ご購入の際100円お値引いたします！！フォローされている方は入札前にご連絡頂けると、スムーズに割り引きできますので、よろしくお願いします✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬☆最後までお読み頂きありがとうございます♪☆ご縁があればよろしくお願い致します（^人^）#berluti#ベルルッティ#磨き #磨き作業 #靴磨き #革磨き #靴磨き職人 カラー···ブラウン柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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