  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
【美品】YAMAHA アルトサックス YAS-23
商品番号 B99079120130
商品名

【美品】YAMAHA アルトサックス YAS-23
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 33,160 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

ヤマハのヴィンテージサックスとなります。ヴィンテージ品でここまでコンディションがいい物はなかなかないかと思います。1箇所だけ傷がありますが、その他はピカピカで綺麗なままです。（傷は画像10枚目参照）音出し確認済みです。4558711
http://narcologia.ru/goods/revamp614022.html
http://narcologia.ru/goods/capitation582408.html
http://narcologia.ru/goods/calling427350.html
YAMAHA ヤマハ アルトサックス YAS-23 S/N:87xx7 ｜イケベ楽器店
YAMAHA ヤマハ アルトサックス YAS-23 S/N:87xx7 ｜イケベ楽器店
アルトサックス サクソフォン YAMAHA ヤマハ YAS-23 | labiela.com
アルトサックス サクソフォン YAMAHA ヤマハ YAS-23 | labiela.com
YAMAHA ヤマハ アルトサックス YAS-23 S/N:87xx7 ｜イケベ楽器店
YAMAHA ヤマハ アルトサックス YAS-23 S/N:87xx7 ｜イケベ楽器店
YAMAHA YAS-23 アルトサックスお譲りします。 www.mj-company.co.jp
YAMAHA YAS-23 アルトサックスお譲りします。 www.mj-company.co.jp
アール様専用 YAS-23 YAMAHA ヤマハ アルトサックス smcint.com
アール様専用 YAS-23 YAMAHA ヤマハ アルトサックス smcint.com
YAMAHA/アルトサックス/YAS-280 - ISHIMORI ONLINE
YAMAHA/アルトサックス/YAS-280 - ISHIMORI ONLINE
ヤマハ YAMAHA アルトサックス YAS-23 史上一番安い 25500円 www ...
ヤマハ YAMAHA アルトサックス YAS-23 史上一番安い 25500円 www ...
YAMAHA YAS-23 / ヤマハ アルトサックス 業者メンテナンス済み - 管楽器
YAMAHA YAS-23 / ヤマハ アルトサックス 業者メンテナンス済み - 管楽器
付属多数・美品】YAMAHA アルトサックスYAS-23 プレゼントを選ぼう ...
付属多数・美品】YAMAHA アルトサックスYAS-23 プレゼントを選ぼう ...
美品 YAMAHA アルトサックス YAS-23 セルマー製ネックストラップ-
美品 YAMAHA アルトサックス YAS-23 セルマー製ネックストラップ-
レビュー高評価の商品！ Morning アルトサックス YAS-23 Glory YAMAHA ...
レビュー高評価の商品！ Morning アルトサックス YAS-23 Glory YAMAHA ...
YAMAHA アルトサックスYAS-23 smcint.com
YAMAHA アルトサックスYAS-23 smcint.com
調整済 ヤマハ アルトサックス YAS-23 www.krzysztofbialy.com
調整済 ヤマハ アルトサックス YAS-23 www.krzysztofbialy.com
専用】YAMAHA アルトサックス ＹAＳ２３ | ncrouchphotography.com
専用】YAMAHA アルトサックス ＹAＳ２３ | ncrouchphotography.com
ジャンク ヤマハ アルトサックス YAS-23 格安SALEスタート！ www ...
ジャンク ヤマハ アルトサックス YAS-23 格安SALEスタート！ www ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru