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- 【美品】YAMAHA アルトサックス YAS-23
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商品詳細
ヤマハのヴィンテージサックスとなります。ヴィンテージ品でここまでコンディションがいい物はなかなかないかと思います。1箇所だけ傷がありますが、その他はピカピカで綺麗なままです。（傷は画像10枚目参照）音出し確認済みです。4558711
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