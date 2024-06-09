◇ グッチ セラミックリング K18YG Ｇロゴ

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◆グッチ セラミックリング K18YGＧロゴ特に傷はありません。中古品の為、お店での完璧な品質と梱包をお求めの方はご遠慮下さい。K18YGグッチサイズ刻印:19着用感は17-18号ですリング幅7mm箱無し保証書無しブランドショップ購入、鑑定済みお値下げ済みです。お値段交渉は控えさせて頂きます