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◆ グッチ　セラミックリング　K18YG Ｇロゴ
商品番号 A82803099190
商品名

◆ グッチ　セラミックリング　K18YG Ｇロゴ
ブランド名 グッチ
特別価格 税込 21,105 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆グッチ　セラミックリング　K18YGＧロゴ特に傷はありません。中古品の為、お店での完璧な品質と梱包をお求めの方はご遠慮下さい。K18YGグッチサイズ刻印:19着用感は17-18号ですリング幅7mm箱無し保証書無しブランドショップ購入、鑑定済みお値下げ済みです。お値段交渉は控えさせて頂きます
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