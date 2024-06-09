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レア　ヴィンテージ N-1 デッキジャケット　ピケ生地　40s
商品番号 W50384803986
商品名

レア　ヴィンテージ N-1 デッキジャケット　ピケ生地　40s
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 33,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィンテージN-1デッキジャケットです。細かい詳細は分かりませんが1940年代のU.S.Navy(軍物)ジャケットレア物です。色は薄いカーキくらいです。素材が柔らかいピケ生地で通常品よりもかなり着まわしやすいと思います。右前ポケット辺りに小穴有り。ボタン交換無しやジップ故障無しなど状態はいい方だと思います。サイズ38表記着丈などは画像の通りです。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly327284.html
http://narcologia.ru/goods/capitation30408.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation708821.html
レア　ヴィンテージ N-1 デッキジャケット　ピケ生地　40s
40's U.S.NAVY N-1 デッキジャケット 初期型 太畝ピケ NAVY DEPARTMENT NXsx79062 1945年 アルパカライナー TALON コの字 size40 希少 ヴィンテージ BA-2152 RM2571H | agito vintage powered by ...
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