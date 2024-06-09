レア　ヴィンテージ N-1 デッキジャケット　ピケ生地　40s

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40's☆【米軍実物】【ビンテージ】【ステンシル入り】【Ｎ－１ ...

ヴィンテージN-1デッキジャケットです。細かい詳細は分かりませんが1940年代のU.S.Navy(軍物)ジャケットレア物です。色は薄いカーキくらいです。素材が柔らかいピケ生地で通常品よりもかなり着まわしやすいと思います。右前ポケット辺りに小穴有り。ボタン交換無しやジップ故障無しなど状態はいい方だと思います。サイズ38表記着丈などは画像の通りです。