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m.u.l 牛革本革レザー名刺入れ　カード入れ　定期入れ
商品番号 R72259709183
商品名

m.u.l 牛革本革レザー名刺入れ　カード入れ　定期入れ
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 2,051 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。m.u.lエムユーエルカードケース　名刺入れ　定期入れカラー　ブラック牛革姫路レザー×金具　真鍮ゴールド定価16500円+tax1ヶ月ほど使用しました。箱なし。金具のスレ、本体に小キズあります。男性、女性選ばずユニセックスに使用できます。元から傷のある皮、ナチュラル感を大切にしているのがこの商品ですので、皮の特性をご理解いただいている方ご購入よろしくお願い致します。自宅保管、素人の為ご理解頂ける方のみご購入よろしくお願い致します。何かご質問あればお聞き下さい。1番お安い方法で発送予定です。他サイト出品中ですので突然の削除あります。sirodaysシニヨンayaneclocheフラミンゴファーム　mal.mica\u0026dealananaPraiaシニカル　セブンフェアリー　ミカーレミカーレ　ディニテコリエ　パシオーネ　\u0026dearパールマシェール　ルメランジュ　wis
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