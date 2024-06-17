m.u.l 牛革本革レザー名刺入れ　カード入れ　定期入れ

ご覧いただきありがとうございます。m.u.lエムユーエルカードケース 名刺入れ 定期入れカラー ブラック牛革姫路レザー×金具 真鍮ゴールド定価16500円+tax1ヶ月ほど使用しました。箱なし。金具のスレ、本体に小キズあります。男性、女性選ばずユニセックスに使用できます。元から傷のある皮、ナチュラル感を大切にしているのがこの商品ですので、皮の特性をご理解いただいている方ご購入よろしくお願い致します。自宅保管、素人の為ご理解頂ける方のみご購入よろしくお願い致します。何かご質問あればお聞き下さい。1番お安い方法で発送予定です。他サイト出品中ですので突然の削除あります。sirodaysシニヨンayaneclocheフラミンゴファーム mal.mica\u0026dealananaPraiaシニカル セブンフェアリー ミカーレミカーレ ディニテコリエ パシオーネ \u0026dearパールマシェール ルメランジュ wis



MUL エムユーエル レザー カードケース MUL -005 GYxGOLD | jolisacweb



レザーカードケース ブルー 濃青色 国産本革 牛革 名刺入れ ...



植物タンニン鞣し牛革(オイルレザー) 二つ折りレザーカードケース/パスケース/名刺入れ/定期入れ/革小物/ハンドメイド-VASEERA



かがりパスケース カードケース 名刺入れ 定期入れ メンズ レディース ...



名入れ無料]名刺入れ レディース バイカラー カードケース 本革 レザー ...



送料無料】 牛革 パスケース付き 名刺入れ メンズ 定期入...｜AS shop ...



本革 カードケース イタリアン鞣革 メンズ 定期入れ カード入れ 名刺入れ 牛革



しっとりとした肌触りのベーシックな天然牛革IDカードケース・パスケース・定期入れ-e-mono（イーモノ）



MUL エムユーエル レザー カードケース MUL -005 GYxGOLD | jolisacweb



姫路レザー 本革 手帳型 カードケース 【 シュリンク 】 レザー 革 ...



しっとりとした肌触りのベーシックな天然牛革二面パスケース・定期入れ ...



Amazon | 革職人 Dualline (デュアルライン) パスケース 小銭入れ 二 ...



レザーカードケース グリーン 濃緑色 国産本革 牛革 名刺入れ ...



BelGiorno（ベルジョルノ）本革名刺入れカードケース | Atsuta Online Shop



姫路レザー 本革 手帳型 カードケース 【 シュリンク 】 レザー 革 ...