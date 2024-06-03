ヴィヴィアンウエストウッド　メンズネクレス

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材質···シルバーカラー···シルバープレゼントの頂き物です。自分の好みでは無いのですがその時に開けて着用したのみで袋に入れてました。紙袋だけは捨ててしまったので巾着、布袋のみ付属となります。簡易発送たなります。よろしくお願い致します。