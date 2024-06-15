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最高級 ダーバン ロロピアーナ タスマニアン セットアップ スーツ ストライプ
商品番号 T47158200400
商品名

最高級 ダーバン ロロピアーナ タスマニアン セットアップ スーツ ストライプ
ブランド名 ロロピアーナ
特別価格 税込 6,615 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最高級　ダーバン　ロロピアーナ　タスマニアン　セットアップカラーネイビー（濃いめ）×ストライプ　サイズジャケット94A6着丈前79cm着丈後76cm身幅46.5cm肩幅44cm袖丈62.5cmパンツ全長104cmウエスト75cm股上26.5cm股下76.5cm裾幅20.5cm目立った汚れや傷は特になく、比較的美品です。LoroPiana(ロロ・ピアーナ)説明不要の最高級品質。世界三大ミルの一つ。\u003cTASMANIAN-タスマニアン\u003eロロ・ピアーナの代表的な商品。極細糸から織られた生地は、重量の約33%までの水分を吸収することが出来るので吸湿性も高く、さらに持続的な発散作用により水分を大気へ放出可能。オールシーズン対応でき高級感、風合い、光沢いずれの完成度も高い商品。総裏　シングル段返り2B3Pスリーピースジャケット　ベルト　パンツセンターベンツブラック　ストライプ　M相当最高級イタリア製生地ビジネスフォーマル商談面談結婚式二次会パーティー成人式
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