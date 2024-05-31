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Christian Dior シルバー 猫 ネックレス ロゴ ターコイズ ブルー
商品番号 S46653968642
商品名

Christian Dior シルバー 猫 ネックレス ロゴ ターコイズ ブルー
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 8,692 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当ページをご覧いただきありがとうございます。■商品概要CD、ディオールのシルバーネックレス、ロゴネックレス、ヴィンテージネックレスでございます。ユニセックスにて着用可能で、Dior旗艦店にて購入いたしました。年代は2010年コレクションのアーカイブ、ヴィンテージ、アンティークでございます。ブランドを象徴とするDロゴ、シルバーのロープチェーン、遊び心のあるキャットモチーフのネックレストップが特徴です。輪郭はDiorの頭文字であるD、猫髭はシルバーカラー、目の部分はターコイズブルーのビーズで表現されており、大変可愛いデザインとなっております。モード、フェミニンな印象で、高級感を漂わせてくれます。普段使い、パーティや結婚式、成人式等のドレスアップ、コスチュームジュエリーまで、幅広いシーンで活躍できる商品でございます。トップ面にはCDロゴ、裏面にはブランドロゴ（Diorロゴ）の刻印がございます。80's-90'sのアクセサリー好きの方もぜひお買い求めください。小傷、擦れ、トップ近辺のチェーンに多少の依れがございますが、着用には問題ございません。当方着用時には気になりませんでしたが、年代物の商品ということで、ご了承いただければ幸いです。■色シルバー、ブルー■系統ハイブランド、ヴィンテージ、モード、ストリート、韓国、ラグジュアリー系のファッションがお好きな方にオススメです。■サイズ全長約44cm（トップ横幅含む）トップ横幅約2.3cmトップ縦幅約1.7cm※アジャスターで約5cm調整可能素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。■付属品写真に映っているのものが全てでございます。写真と実際の色目が若干異なる場合がございます。撮影時の光の状況もありますのでご了承ください。また、usedの商品になりますので、不明点は写真や質問等でご確認の上お買い求め下さい。
http://narcologia.ru/goods/reinforcement892099.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln69302.html
http://narcologia.ru/goods/unusable307674.html

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