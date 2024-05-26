美品 パタゴニア キャップ

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商品詳細
2022年9月にパタゴニア正規販売店にて購入しました。状態 美品(外出時に3回使用のみ)カラー 薄いカーキ色サイズ ALLサイズ感など、その他詳細につきましては商品名で検索してご確認ください。質問には誠意を持ってお答えしますので、気軽にコメント下さい┏○ペコ※1個人保管・中古品であることをご理解いただいた方のみご購入ください。※2商品到着後のキャンセル・返品は対応しかねますのでご了承ください。どうぞよろしくお願いいたします
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