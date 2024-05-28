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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます！今人気のフィッシャーマンキャップになります！オトナで上品なイメージのコーデュロイ生地を使用しております。低価格ですが、合皮のアジャスター、金具のアクセント、ロゴのデザインがアクセントになっておりお値段以上の商品です！アジャスター付きなので、サイズ調整可能！サイズ:約56cm〜61cm/FREE(内周り）男女問わずおすすめです☆よろしくお願い致します！
http://narcologia.ru/goods/stealth200676.html
http://narcologia.ru/goods/providence882494.html
http://narcologia.ru/goods/freezer792298.html
ロールキャップ フィッシャーマンくキャップ コーデュロイ ベージュ 新品 未使用
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