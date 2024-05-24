最安値　LOUIS VUITTON モノグラム　コリエチェーン　ネックレス

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商品詳細
購入前コメントください。。確実正規品去年、質屋にて購入致しました。LOUISVUITTON(ルイヴィトン)存在感抜群のコリエチェーンモノグラムネックレスです。細かい傷が多少ございます。、使用してて特に気になる点はございません神経質な方はご遠慮ください。【商品の詳細】・色：シルバー・素材：金属メッキ・サイズ：全長約54cm×幅約0.9cm※おおよそのサイズとなります。・型番：M64196・シリアル番号：US1119・イタリア製
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