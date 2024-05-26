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ブレスレット　ジャンク
商品番号 F24094741528
商品名

ブレスレット　ジャンク
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

15年以上前に中古購入した物です。切断しようとした？痕があります(写真4)その他キズ黒ずみ多数有ります。
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