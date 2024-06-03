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THE ORAL CIGARETTES バングル
商品番号 B39303098594
商品名

THE ORAL CIGARETTES バングル
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 2,490 円
在庫状況 あり

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商品詳細

THEORALCIGARETTESのバングルです。一時期付けて外出などしておりましたので、画像二枚目の小さな傷と内側に少し汚れがあります。着用していたり持ち出したりしているので飾るのには向いてないかもしれません。着用するためにお求めの方にお譲り出来ればと思います。発送日時は目安です。お急ぎの方はご一報お願いいたします。THEORALCIGARETTESバングル
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