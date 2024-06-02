1940 Sweet Heart jewelry US ARMY ネックレス

第二次世界大戦 40年代 MilitarySweetHeartJewelry（スウィートハートジュエリー）USARMYアメリカ国章モチーフです。ミリタリー系はやっぱり個体が少ないのでお探しの方はぜひ！そもそも、SweetHeartJewelry（スウィートハートジュエリー）とは、第一次大戦ごろ戦地に赴いたアメリカ人兵士たちが、愛の証として故郷に残してきた恋人や妻、母親や家族に向けて送り始めた様々なアクセサリーを総称した名称です。商品詳細年代 ：1940年代生産国 ：USA色 ：シルバー材質：sterlingsilver（＝シルバー925）最後の写真は例です。写真の通り他にも出品してます！#SweetHeartjewelry#Vintage#WWⅡ#military#militaryjewelry#lightning#CWU#M41#M45#M47#P41#P44#P47#モンキーパンツ#USN#巻きパン#セーラーパンツ#セーラーデニム#40s#50s#60s#70s#80s#90s#サルベージパーカー#ガンナースモッグ#MA1#黒タグ#XX#赤タグ#サイド黒タグ#501#501ZXX#505#66前期#66後期#ビッグE#赤耳



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