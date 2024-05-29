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バブアー　ビューフォート　ラスティック　34　英国製
商品番号 G53051222197
商品名

バブアー　ビューフォート　ラスティック　34　英国製
ブランド名 バブアー
特別価格 税込 10,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆美品　BEAUFORTCLASSICWAXED　COTTONカラー：Rustic(ラスティック)サイズ：34英国製◆商品名:BarbourバブアービューフォトclassicfitBeaufortRusticサイズ:C34/86cm身幅51着丈71ゆき丈82状態:アタリやヤレ、小さなほつれがありますが、大きな傷や破れ、穴等はありません。古いものですので、それなりの使用感はあります。オイルはかなり残っています。写真で状態をご確認ください。気になることは質問してください。あくまで中古品です。神経質な方は絶対に購入しないで下さい。完璧なものを求めている方は絶対に購入しないで下さい。ーーーーーーーーーーーーーーーーーアクアスキュータムポールスチュアートラルフローレンバーバリーハケットロンドンダンヒルエルメネジルドゼニアロロピアーナトムブラウンAPCBarbourバブアーブルックスブラザーズカルバンクラインRRLエンジニアドガーメンツヒューゴボスJ.PRESS　JプレスマッキントッシュフィロソフィーナイジェルケーボンポロラルフローレンTheoryセオリーウールリッチアニエスベーマーガレットハウエル　MHLポールスミスSCYEザヴィリディアンアタッチメントファクトタムジュンハシモトマーカウェアエヌ.ハリウッドワコマリアパブリックトウキョウジャンネットマリオムスカリエッロヴァナコーレルイジボレッリトムブラウンBEAMSUNITEDARROWSSHIPSTOMORROWLANDBARNEYSEDIFICEwddca9z
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