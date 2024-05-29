バブアー　ビューフォート　ラスティック　34　英国製

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◆美品 BEAUFORTCLASSICWAXED COTTONカラー：Rustic(ラスティック)サイズ：34英国製◆商品名:BarbourバブアービューフォトclassicfitBeaufortRusticサイズ:C34/86cm身幅51着丈71ゆき丈82状態:アタリやヤレ、小さなほつれがありますが、大きな傷や破れ、穴等はありません。古いものですので、それなりの使用感はあります。オイルはかなり残っています。写真で状態をご確認ください。気になることは質問してください。あくまで中古品です。神経質な方は絶対に購入しないで下さい。完璧なものを求めている方は絶対に購入しないで下さい。ーーーーーーーーーーーーーーーーーアクアスキュータムポールスチュアートラルフローレンバーバリーハケットロンドンダンヒルエルメネジルドゼニアロロピアーナトムブラウンAPCBarbourバブアーブルックスブラザーズカルバンクラインRRLエンジニアドガーメンツヒューゴボスJ.PRESS JプレスマッキントッシュフィロソフィーナイジェルケーボンポロラルフローレンTheoryセオリーウールリッチアニエスベーマーガレットハウエル MHLポールスミスSCYEザヴィリディアンアタッチメントファクトタムジュンハシモトマーカウェアエヌ.ハリウッドワコマリアパブリックトウキョウジャンネットマリオムスカリエッロヴァナコーレルイジボレッリトムブラウンBEAMSUNITEDARROWSSHIPSTOMORROWLANDBARNEYSEDIFICEwddca9z