F-51ニューエラ 9FORTYホワイト無地Cap

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F-51ニューエラ9FORTYホワイト無地Cap★レアなニューエラも大量に出品中‼︎★#ref2020vintage【重要事項】出品物は国内外から仕入れたUsed品やVintage品になり、仕入れ時から折りジワ・シワ感がある物も多数ある為、出品前に自宅クリーニング等の手入れをしておりますが、中古品につき汚れや傷がある場合が御座います。目立つモノにつきましては画像や説明文に記載しますが画像の光加減によっては感じ方が違うと思いますので、気になる点があられる場合は、御購入前に必ずご質問を頂きますようお願い致します。専門店での新品購入と同じクオリティーを求められる場合は、御希望にはお応え出来ないと思います‼︎【目立つ汚れや傷は記載しますが写真からも判断出来ないような微々たるシミや色褪せ等が稀にある場合が御座います】配送方法につきましては、双方の安心かつ安全なお取引を確保する為、らくらくメルカリ便やゆうゆうメルカリ便の匿名での配送方法で発送させて頂きたいと思います。梱包状態に関しましても画像を載せておりますので、必ずご確認下さいませ。また、曲げずにそのままの形で配送を希望する方は、+300円で大きめのパッキンのゆうパックでお送りしますので、購入前にメッセージお願い致します。NewEraの9FORTYの無地ホワイトのモノトーンCap。通常フォルムの無地は比較的レア。モノトーンだからこそ、無地ながらも存在感のあるCapです。状態は、バイザー裏とアジャスターに少し黄ばみがあります。サイズはアジャスターにて調節可能。★アメリカ製、Vintageニューエラも大量に出品中‼︎★#ref2020vintage#newera#ニューエラ#cap#キャップ#9forty#無地#ホワイト#モノトーン