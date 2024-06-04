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エリッカニコラスビゲイ　スタンプワーク真鍮バングル③
商品番号 A80258650581
商品名

エリッカニコラスビゲイ　スタンプワーク真鍮バングル③
ブランド名 ロンハーマン
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品の説明】ナバホ族作者エリッカニコラスビゲイ真鍮バングル素材はブラス(真鍮)です。サイズ＝開口部約2.8㎝内周約16.0㎝細めのバングルなので多少の調整可能。男性大きめサイズ。【商品の状態】使用状況：未使用ですが多少の傷や汚れがあります。完璧な商品状態をお求めの方はお控えください。不明点はご質問ください。アクセサリー材質...真鍮カラー...ゴールド
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