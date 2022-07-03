BLUR new logo Tシャツ XL summer sonic サマソニ

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この度は当方出品商品をご覧いただき有り難うございます。サマソニ東京会場にて購入の正規商品です。サマーソニック2023BLURブラーnewlegoTシャツcol.オレンジsizeXL検品時に広げたのみ、新品未使用＊購入時から未包装、たたみジワあり当方が使用する事がなくなったためにお譲りいたします。誠意をもって対応します。宜しくお願い申し上げます。