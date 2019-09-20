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Nike Air Force 1 Low '07 White エアフォース1
商品番号 Y47953932867
商品名

Nike Air Force 1 Low '07 White エアフォース1
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,272 円
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商品詳細

NikeAirForce1Low'07Whiteエアフォース1ナイキエアフォース1トリプルホワイト★カラー★ホワイト★サイズ★25cm★型番★CW2288-111★定価★15,400円こちらusedで使用感があります。画像よりご判断ください。ナイキのオンラインショップにて購入しました。元箱あり、切り離してますが黒タグもあります。元箱を紙袋で包んで発送させていただきます。即購入◯お値下げ☓どうぞよろしくお願いいたします。#エアフォース1#ダンク#エアフォースワン#トリプルホワイト#白#定番#07シーン...バスケットボールメインカラー...ホワイト人気モデル...NIKEエアフォース1スニーカー型...ローカット(Low)特徴/機能/素材...レザー
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