日本美人　木版画　竹久夢二　蛙　京都版画院大江戸版　彫・遠藤　擂・小川　印　額装

夢二マニア必見古い日本美人木版画竹久夢二蛙1974京都版画院大江戸版彫り・遠藤擂り・小川印額装品になります。夢二特有の日本の美人が描かれた作品です。※撮影の為ガラス外してます。やぶれや傷みは見られませんが、時代の流れによる細かなスレや汚れは見られます。古い品になりますので画像確認理解し購入下さい。サイズ横幅約45㎝縦約64.5㎝竹久夢二（たけひさゆめじ、1884年〈明治17年〉9月16日-1934年〈昭和9年〉9月1日）は、日本の画家・詩人。本名：竹久茂次郎形式···額縁入り主題···人物・肖像



日本美人 木版画 竹久夢二 蛙 京都版画院大江戸版 彫・遠藤 擂・小川 ...



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