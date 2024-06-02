LサイズJUNYA WATANABE MAN COMME des GARCONS

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JUNYAWATANABEMANジュンヤワタナベマンCOMMEdesGARCONSコムデギャルソンレザー切り替えウールジャケットです。一目でわかる人はわかる独特のデザインが光るJUNYAWATANABEMANのウール切り替えジャケットです。正面から見た時のバランスは素晴らしく、ウールとレザーの切り替えが合わせやすくも、高級感があり、着用するだけで雰囲気あるコーディネートが楽しめます。バックスタイルももちろん抜かりなく、バッファローチェックがヨーク部分にオンされており、シンプルになりすぎない絶妙なバランスです。JUNYAWATANABEMANのLサイズは市場にあまりないので、探されていた方はぜひご検討くださいませ。カラー ブラック系サイズL肩幅46身幅55袖丈69着丈74普段買い物するブランドはPorterClassicポータークラシック、ハリウッドランチマーケット、EngineeredGarments、REBUILDBYNEEDLES、CharcoalTOKYO、チャコールトウキョウ、エンジニアードガーメンツ、ネペンテス、ニードルスがすごく好きです。上記のブランドやブルーナボイン、ブリーフィング、BRIEFING、HTC、orslowを販売しているロフトマンでの購入が多かったです。URBANRESEARCH、ジャーナルスタンダード、ユナイテッドアローズ、シップス、ビームス、フリークスストアで購入する事も多いです。気になる方はぜひコメントをよろしくお願い致します。お値下げは可能ですが、その場合は先にご希望金額の提示をよろしくお願い致します。また、あまりに大きなお値下げは基本的にできませんので、よろしくお願い致します。こちらの商品以外にも PorterClassic、ENGINEEREDGARMENTS、south2west8、Needlesなどの商品を出品していますので、ぜひご覧くださいませ。794613032