【超美品】トリートドレッシング　オーダータキシード一式

THETREATDRESSINGでオーダーしたタキシード一式となります。結婚式当日のみの着用で式後クリーニング済みです。購入価格29万円生地は光沢が上品な最高ランクのイタリア製VITALEBARBERISCANONICO1663Super120'sです。オーダーのため、ジャケットの内側にネームの刺繍があります。シューズは別途出品しておりますので、ご希望の方はコメントにてお問い合わせください。＜内容＞タキシード(ジャケット、ベスト、パンツ)シャツタイカフリンクスチーフアームバンドサスペンダー＜サイズ詳細＞ジャケットABLサイズ着丈78.5cm(+4.5cm)肩幅45.3cm腰回り96cm袖丈63cmベストABLLサイズ着丈60.5cm(+3.5cm)パンツABLサイズ腰回り88cm股下83cmシャツ2Lサイズ襟周り42cm胸周り116cm胴回り108cm肩幅50cm裄丈90cmカラー ブラック結婚式やフォトウェディングの新郎衣装としてはもちろん、結婚式参列やイブニングパーティー等フォーマルシーンで着用できます。ご不明点等お気軽にコメントください。#トリートドレッシング#トリートドレッシングス#タキシード#オーダータキシード#オーダースーツ#カスタムスーツ#セットアップ#結婚式参列#新郎#新郎衣装#結婚式#ウェディング#イブニングパーティー#前撮り#フォトウェディング



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