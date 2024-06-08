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未使用級 バーバリー 名刺入れ シャドーチェック ロゴ型押し
商品番号 Y99696538256
商品名

未使用級 バーバリー 名刺入れ シャドーチェック ロゴ型押し
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 5,076 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆商品説明BURBERRYバーバリー名刺入れ定期入れ　カード入れシャドーチェックロゴ型押し裏地総柄PVCレザー◆カラーブラック黒焦げ茶◆仕様開閉はフラップメインポケット:1カード入れ:3その他フリーポケット:1◆サイズ（cm）縦：8cm横：11cmマチ：2cm◆状態著しい傷や汚れはありません今後も長く活用できる一品です説明に無い汚れやダメージがあれば100%返品対応致しますのでご安心ください◆発送箱はありませんビニールに包み、紙袋で発送致します⭐︎購入⭐︎コメント無し即購入大歓迎です。専用中でもコメントやり取り中でも購入が早い方を優先させて頂きますプロフィールの確認よろしくお願い致します大手リサイクルショップで購入　100%正規品です出品一覧ページです　#SLアパレル一覧最後までご覧頂きありがとうございました。No.2308-1106
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