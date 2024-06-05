【WEB限定 WARDROBE SMART】 by LANATEC セットアップ

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2022年秋頃販売されたweb限定セットアップ。サイズが合わず自宅保管しておりましたので新品未使用です。タグもついております。そこまで生地は厚くありませんが秋冬用です。1〜6web掲載写真7〜8実物品名：byLANATECJKT/1PEASY品番：1223-199-0022完売商品なので値下げは承りませんがよろしければお問い合わせください！郵送にあたり商品に線が入るかと思いますがご了承ください。