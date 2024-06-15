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HENRI MAIRE フレンチキーホルダー3個 検索 ブルボンキーホルダー
商品番号 U93227369325
商品名

HENRI MAIRE フレンチキーホルダー3個 検索 ブルボンキーホルダー
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・フランス人セラーから購入しました。・ワインメーカーのアドキーホルダー3色セットです(ブルボンキーホルダーではありません)。・HENRIMAIRE-GOUTTEPORTE-CHANCE(幸せをもたらす雫)と書かれており、キーホルダー内部の気泡も素敵です。・水色は特にレア色です。・一つ一つ気泡の位置やサイズも違い、コレクターも多い品です。・アンティーク品のため、最近は流通する数も減ってきています。・全色コンプリートを目指している方は、お早めにどうぞ。・アンティーク品であることをご理解のうえ、ご購入頂ければと思います。
http://narcologia.ru/goods/tenet932163.html
http://narcologia.ru/goods/procurement554433.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial528016.html
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