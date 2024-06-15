HENRI MAIRE フレンチキーホルダー3個 検索 ブルボンキーホルダー

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・フランス人セラーから購入しました。・ワインメーカーのアドキーホルダー3色セットです(ブルボンキーホルダーではありません)。・HENRIMAIRE-GOUTTEPORTE-CHANCE(幸せをもたらす雫)と書かれており、キーホルダー内部の気泡も素敵です。・水色は特にレア色です。・一つ一つ気泡の位置やサイズも違い、コレクターも多い品です。・アンティーク品のため、最近は流通する数も減ってきています。・全色コンプリートを目指している方は、お早めにどうぞ。・アンティーク品であることをご理解のうえ、ご購入頂ければと思います。