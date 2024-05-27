デザインスニーカー メンズ カジュアルシューズ デッキシューズ10

★状態：新品未使用★カラー： ブラック ブルー ホワイト★素材：アッパー：キャンバス ； ソール：ゴム★サイズ（cm）24.5cm/3925cm/4025.5cm/4126cm/4226.5cm/4327cm/44●サイズ違いによる返品交換は対応致しかねますので、必ず実寸サイズをご確認下さいませ。●機械による生産過程におきまして、どうしても生地を織る際の糸の継ぎ目や多少のほつれ、または色ムラなどが生じている場合がございます。●計測の仕方で若干の誤差がありますので参考程度。●お使いのモニターや撮影時の光の加減などにより画像と実際の商品のカラーが若干異なる場合もございます。



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