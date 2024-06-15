ハイバルキー ポケットTシャツ

カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地ネック···Uネック季節感···春、夏一枚目はイメージ写真です。◻︎PRODUCTDETAIL◻︎THENORTHFACEPURPLELABELのH/SポケットTシャツ。生地には高品質コットンとアクリル糸をブレンドしたハイバルキー糸を用いて、度詰めでゆっくりと丁寧に編み立てる事で張り感と硬さが特徴的なコットンアクリルジャージを使用しています。ハイバルキー糸は毛糸のような膨らみを持つため、しなやかでしっとりとした心地のよい肌あたりとなっています。左胸にはロゴ刺繍を入れたパッチポケットが付きます。ポケットの口元に付けたヘリンボーンテープが補強の役割とアクセントになっています。ネックラインは太幅で高さのあるクルーネック仕様となっており、ネック裏にバインダー処理をすることで肌触りの良さと耐久性を高めた作り。裾に使用したリブ編みによりスウェットライクな表情となっています。着用した際のシルエットは肩周りや身幅、袖幅にゆとりを持たせたリラックスした印象のオーバーサイズシルエットに仕上がっています。



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