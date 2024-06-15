当ショップのほかのNEWERA商品はこちら→#NEWERA_fusionブランド：NEWERA型番・モデル：ロサンゼルスエンゼルスアイテム：キャップカラー：ネイビー(ANGELS1961NV/RED)サイズ：フリーサイズ(調節可能)/高さ11cm/ツバ長さ7cm素材：コットン100％【NEWERAニューエラロサンゼルスエンゼルス2トーンキャップ】柔らかな被り心地が特徴である、9TWENTYシリーズのロサンゼルスエンゼルスモデル。過去にメジャーリーグで使用されていたチームロゴを配したクラシックなデザイン。ネイビー×レッドの2トーンカラーでコーディネートのアクセントに。背面のアジャスターによってサイズ調節が可能です。【NEWERA】ニューエラ（NewEra）はアメリカで1903年に創業されたキャップブランド。ニューエラキャップは野球ファンにはもちろんのこと、野球ファンならずとも世界中に多くのファンを持ちます。現在は普段使いのファッションアイテムとしても高い評価を得ており、男性・女性問わず人気アイテムとなっています。※この商品はお値引きできません。NO.10208-629#NEWERA_fusion



新品 NEW ERA ニューエラ ロサンゼルス エンゼルス 2トーンキャップ



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