週末セール‼️１点物‼️ ルチルクォーツ　ゴールド　パワーストーン　天然石

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ご覧いただき、ありがとうございます✨【✨値下げ中✨】人気商品‼️在庫１点‼️・パワーストーンにおいて「金運の石」といえば、何をおいてもルチルクォーツ‼️というほど有名です。・黄金色のルチル（金線）には金銭を呼び込むパワーがあるといわれ、ゴールドルチルクォーツは「金運・財運ＵＰのパワーストーン」として世界的で愛されています。・水晶の中を縦横無尽に伸びるルチルが、まるでアンテナのように運をキャッチして、直感力や洞察力を高め、自信と決断力を与えて、幸運（良い結果）をもたらしてくれるといわれています。・夢や目標に向かって頑張る人、競争に打ち勝って成功をおさめたい人に、お守りとして最適です。素材：ルチルクォーツ(天然石)石サイズ：約14mm※多少のバラつきあり⚠️写真5枚目の音叉で浄化してから発送致します‼️⚠️水晶、貝殻、音叉等は、商品ではございません。※注意事項天然素材使用のため、色、模様等が商品画像と多少異なる場合がございます。また、天然素材特有のクラック・内包物を有する場合がございます。予めご了承下さい。＊即購入大歓迎・深夜無言購入OK◎＊1点だけの早いもの勝ち＊おまとめ買い歓迎、御気軽にコメントください＊送料無料！・自宅保管・簡易包装での発送にご理解いただきご購入ください。#AZUREアジュール ☜商品一覧はコチラ✨