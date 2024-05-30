セットアップ メンズ 春夏 防シワ テーラード ジャケット スーツ

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セットアップメンズ春夏防シワテーラードジャケットスーツテーパードパンツメンズゆったりオーバーサイズアウタービッグシ■商品コード：ANXZ007■状態：新品未使用■素材:88%ポリエステル、10％レーヨン、2％ポリウレタン■カラー:ブラック、ベージュ、グレー■サイズ：★上着M着丈70肩幅45胸囲108袖丈59.5L着丈71肩幅46胸囲111袖丈60.5XL着丈72肩幅47胸囲114袖丈61.52XL着丈73肩幅48胸囲117袖丈62.5★パンツ29着丈94ウエスト73-78ヒップ106.830着丈94ウエスト76-81ヒップ106.831着丈95ウエスト79-84ヒップ11032着丈95ウエスト83-88ヒップ11033着丈96ウエスト86-91ヒップ113.234着丈96ウエスト89-94ヒップ113.2注意1、製造工程の関係上、各採寸箇所（平置き）実寸より（-1～+3cm）の誤差の許容範囲でご了承願います。2、素材感や色合いの表現には個人差があります。商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう努力しておりますが、お客様がご使用になられるパソコンのモニターやカラー設定、お部屋の照明、日光などにより色の変化が感じられる場合がございます。予めご理解いただきますようお願い致します。3、コンパクトに畳み、発送させて頂いております。発送上の状態によって商品がシワになる場合がございます。予めご了承くださいませ。4、輸入商品は日本製の商品に比べて、縫製や生地の造りが甘い場合が御座います。製造中（縫製、染色など）により商品において色味や柄、サイズに若干の誤差や、生地を織る際に糸の継ぎ目や多少のほつれ等が生じる場合がございますが、品質上の問題ではございませんのでご了承の上お買い求めくださいませ。5、生産時期により、予告無しデザインの変更などの場合がございますので、ご了承ください。6、アクセサリーは一切付属しません。ジャケット及びパンツのみの販売しております。7、発送について都合によって、4-7日以内の発送となります。8、沖縄追加送料1500円（北海道を除く）