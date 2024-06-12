新品　KINGZ by Samantha Thavasa スターリング中央星19

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商品詳細
新品KINGZbySamanthaThavasaスターリング中央星 19号存在感のあるスターリング。スターモチーフが浮き出て見えるような立体的なデザインになっています。楽天ファッションで購入しました。新品未使用ですが、silverなのでピカピカしたかんじではなく、少しくすんだ感じです。箱は、ありません。シルバー925定価25300円
http://narcologia.ru/goods/Sydney256449.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln378102.html
http://narcologia.ru/goods/smear226704.html
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スターリング中央星
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スターリング中央星(19号 SILVER): KINGZサマンサタバサ公式オンライン ...
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