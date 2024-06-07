off-white \



オフホワイトより工具感むき出し？の“六角ナット”リングが登場 ...



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offwhitehexnutリングサイズ6019号リングの幅は1cmほどです。三連リングの１つで、新品購入しましたが、最近全く着用していないので出品します。着用上の小傷などはありますが、気にならない程度です。箱はお付けするつもりはないです。よろしくお願いします。#offwhite#vetements#BALENCIAGA#palace#essential材質···シルバーカラー···シルバー