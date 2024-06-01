ゴローズ　ホワイトハーツ一連　美品　赤玉

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商品詳細
10年位前に原宿ゴローズで購入した物になります。殆ど身に着けてません。玉の径はムラがあり、7〜8㎜になります。とても綺麗な鮮血カラーになります。
http://narcologia.ru/goods/composite677354.html
http://narcologia.ru/goods/recommended486190.html
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