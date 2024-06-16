エムズコレクションクエアカット アラベスク ペンダントネックレス X0279

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商品詳細
【通常価格より50%OFFセール】エムズコレクション[Nex']ラインの王道ともいえるアラベスクデザインネックレス「X0200」を、精緻なスカルプチャーディティールもそのままミドルサイズにリメイクしたモデル。ストーンヴァリエーションも豊富に揃え、こちらはクリアジルコニアヴァージョン。より軽やかで艶やかなカジュアルコーディネートを意識したアイテムです。■素材：シルバー925■石：クリアキュービックジルコニア (正面8mmスクエアカット、背面2mmファセットカット)■サイズ：(約)縦28mm×横20mm×厚さ7mm■チェーン：50cm(4mmカット小豆／ロブスター鐶)材質...シルバーカラー...シルバー装飾...ジルコニア
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