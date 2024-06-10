【難】COMME DES GARCONS HOMME ロゴTシャツ Sサイズ

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※こちらの商品は、左のネック部分に汚れが見受けられる為【難】となっております。(詳しくは画像5枚目をご確認ください。)(商品本体は新品未使用の商品です。)＜アイテム説明＞COMMEdesGARSONSHOMMEよりTシャツの入荷です。ブランドロゴを左胸にプリントしたシンプルな1枚です。＜アイテム詳細＞・MADEINJAPAN・型番：HHT0090514・カラー：GRAY＜素材＞・コットン100%＜実寸およそ平置きサイズにて＞《Sサイズ》 着丈／(約)68cm 身幅／(約)52cm 肩幅／(約)43cm 袖丈／(約)22cm【注意事項】※並行輸入品でございます。 正規品となっておりますので、ご安心下さいませ。※タグありです。(シールの残りあとがある場合もございます。)※採寸用サンプルの実寸を記載しております。お手元にお届けする商品と表記寸法の間に多少の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。※光の加減、お使いのPC環境によりお色の見え方が違う場合がございます。※発送・お返事は平日のみです。#COMMEDESGARCONSHOMME#コムデギャルソンオム#longprintT-shirt#HHT0090514#ロゴ#Tシャツ#グレー#コムデギャルソン#ギャルソン■管理番号：nn1166-gry-s