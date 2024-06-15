Vans Old School バンズ　オールドスクール　美品サイズ24.5cm

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商品詳細
VansOldSchoolバンズ オールドスクール 美品 箱無しサイズ24.5cmスエードとキャンバス素材シーン···スケートボード(スケボー)メインカラー···ベージュスニーカー型···ローカット(Low)特徴/機能/素材···スエード
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