正規品新品☆Paul Smith☆ポールスミス☆カットアウトロゴリング ...

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'Cropped Logo' リング / 130902 200



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エンボスロゴ リング ｜ポール・スミス

ロゴ入りで三角のカットアウトが印象的なリング。 ユニークなデザインがクールで、ユニセックスでお使い頂けるお品物です♪・前面にカットアウト・背面にロゴ刻印【素材】コッパー,亜鉛.【カラー】シルバー(SILVER、銀色系）【サイズ】S/Mサイズ（FR59)：日本サイズ約18-19号相当☆イギリスの正規取扱店で購入いたしました、正規品新品です。☆発送はクロネコヤマト ネコポス（追跡有・ポスト投函）で行います。☆大変恐れ入りますが、正規品新品ですのでお値下げする事が出来ません。 お値引き交渉はご遠慮下さいますよう、よろしくお願いいたします。カラー...シルバー