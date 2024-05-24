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正規品新品☆Paul Smith☆ポールスミス☆カットアウトロゴリング
商品番号 C50322125486
商品名

正規品新品☆Paul Smith☆ポールスミス☆カットアウトロゴリング
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 8,722 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロゴ入りで三角のカットアウトが印象的なリング。　ユニークなデザインがクールで、ユニセックスでお使い頂けるお品物です♪・前面にカットアウト・背面にロゴ刻印【素材】コッパー,亜鉛.【カラー】シルバー(SILVER、銀色系）【サイズ】S/Mサイズ（FR59)：日本サイズ約18-19号相当☆イギリスの正規取扱店で購入いたしました、正規品新品です。☆発送はクロネコヤマト　ネコポス（追跡有・ポスト投函）で行います。☆大変恐れ入りますが、正規品新品ですのでお値下げする事が出来ません。　お値引き交渉はご遠慮下さいますよう、よろしくお願いいたします。カラー...シルバー
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'Cropped Logo' リング / 130902 200
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ポールスミス　
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